日本關西大學正進行供師生等人接種的職場疫苗接種作業，沒想到發生冷藏疫苗的冰箱發生故障，導致溫度超過疫苗保存上限，總計報廢2510劑莫德納（Moderna）疫苗。

日本放送協會（NHK）報導，關西大學表示，本月27日在吹田市校區內診所的負責人上班時，發現用來冷藏2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗的冰箱響起警示音。

冰箱內存放的是莫德納疫苗，這名負責人在確認冰箱內設置的溫度計後，發現超過保存上限的攝氏8度，顯示的溫度是攝氏8.3度。經過詳細調查，發現從前一天晚間起，冰箱內溫度有12小時超過上限值，最多達1.4度。

關西大學因為沒有控管好存放溫度，決定報廢冰箱內的2510劑疫苗。

校方為避免類似情況再度發生，將新增只要冰箱內溫度高於攝氏8度時，就會通知保全等人常駐的中央監控室的機制。

關西大學從本月21日起為約3萬5000名師生進行職場接種，由於目前疫苗數量仍足夠，不影響既定接種作業。

關西大學理事長芝井敬司在記者會上致歉說，「造成這麼寶貴的疫苗必須報廢，非常抱歉」。