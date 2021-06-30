桃園市高齡接種疫苗政策大轉彎，今早突然宣布開放上階段未打疫苗的79歲以上長者也能到接種站施打，但未知會第一線里長，許多里長臨時接到里民詢問電話被問到啞口無言，引爆眾里長怒火，痛批朝令夕改、根本是在玩家家酒。

桃園區福元里長朱智菁痛斥一早跟公所詢問，還是堅持接種站不開放79歲以上長者施打，豈料1個小時後里民來電抱怨被嗆「選妳幹嘛」才知政策大轉彎，完全措手不及，強調會當里長個性都有點雞婆，真的很願意配合政府的政策，但請給里長從一而終的標準，不要讓第一線里長最後一個被告知，被罵最慘。

中泰里長陳信棠也諷刺說：「今天要學的成語叫『朝令夕改』！」市府28日宣布開始打78至73歲的莫德納疫苗時，堅稱之前79歲以上要補打的，必須去醫院或是衛生所登記打疫苗，當時在里長們以長輩年長、不會用網路、電話也搞不太清楚，大聲疾呼極力爭取都碰壁，30日就改口，怒道：「這幾天很緊張打電話來詢問、搶著上網登記的民眾都白癡嗎？」強調接詢問電話、跟長輩講解到「燒聲」都心甘情願，拜託市府不要當豬隊長，施政應該方法、流程全都周延後再公布，急著大內宣、出新聞、搶公布，搞得基層累死！

中聖里長崔美瑛也說，公告發了、群組和臉書寫了，箭在弦上卻朝令夕改，不被罵翻才怪，里長怎麼替市府辦事。她不解過去怎麼哀求都不開放，如今卻出現髮夾彎，政策轉則為何，也感嘆目前都不敢貼公告，因為市府堅稱不在籍仍不開放，但誰知道會不會又臨時變卦說開放？

桃園市政府指出，因為民眾紛紛表示希望就近接種，減少交通不便，才會宣布開放上一輪未接種者可前往接種站施打，雖開放上一輪接種者前往施打，但須於7月2、3、4日等接種日11點後才可前往施打，且資格限定「桃園在籍」長輩施打，並非全面開放。

市府也說，因中央分配的疫苗數量不足，才會列冊逐步從高齡往下接種，但上回因身體或健康因素無法施打的長者，仍要給予補打機會，中央兩次分配疫苗分別指定75歲以上和65歲以上的年齡層，上批列冊的79歲以上長者仍在可接種範圍內，但市府仍會以這波列冊者的優先，因此要憑通知單到場施打，僅開放最後時段提供補打，最終目的仍在提升施打率、達到群體免疫力。