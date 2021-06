根據《彭博》針對全球53個國家抗疫排名榜,台灣排名從過去的第5名,掉到5月疫情爆發初期的15名,6月最新排名更是直落至44名,甚至排在巴西、南非後面。前民進黨立委沈富雄以3句英文「How much?」、「Too much」、「Thank you very much」,來形容衛福部長陳時中團隊買疫苗的態度,此話一出,讓旁人都笑翻了。

沈富雄29日在政論節目《少康戰情室》中表示,針對疫苗的採購,我們一直思考的就是總統蔡英文和衛福部長陳時中的關係,陳時中在疫苗採購的決策,一定來自蔡英文,但是為什麼陳時中沒有辦法去請教蔡英文,是不是這個決策要修改?當慈濟說也要買疫苗,陳時中回應說,太多的干擾;後來蔡英文承受不了這個壓力,改過來了,那不是陷陳時中於不義嗎?照理說,他們兩個人是蔡英文害死了陳時中,還是陳時中害死了蔡英文,這個就搞不懂了。

沈富雄接著表示,陳時中這個團隊負責採購疫苗的態度,就跟採購一般基礎建設材料的態度,是一樣的。他們沒想到採購疫苗是要搶的、疫苗是要買過頭的,況且疫苗買過頭是無所謂的,因它的總體費用,比起紓困,算是小case。

沈富雄指出,製作人王偉忠曾講過,早期我們的台商厲害,為什麼提一個皮包,可以賺那麼多錢,且只要說3句英文「How much?」、「Too much」、「Thank you very much」;沈富雄認為,陳時中團隊買疫苗也是一樣的態度,先問Novavax疫苗公司「How much」疫苗可以賣?然後這個價錢Too much,談好之後,就說Thank you very much,疫苗就可以買到了。