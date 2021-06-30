根據《彭博》針對全球53個國家抗疫排名榜，台灣排名從過去的第5名，掉到5月疫情爆發初期的15名，6月最新排名更是直落至44名，甚至排在巴西、南非後面。前民進黨立委沈富雄以3句英文「How much？」、「Too much」、「Thank you very much」，來形容衛福部長陳時中團隊買疫苗的態度，此話一出，讓旁人都笑翻了。

沈富雄29日在政論節目《少康戰情室》中表示，針對疫苗的採購，我們一直思考的就是總統蔡英文和衛福部長陳時中的關係，陳時中在疫苗採購的決策，一定來自蔡英文，但是為什麼陳時中沒有辦法去請教蔡英文，是不是這個決策要修改？當慈濟說也要買疫苗，陳時中回應說，太多的干擾；後來蔡英文承受不了這個壓力，改過來了，那不是陷陳時中於不義嗎？照理說，他們兩個人是蔡英文害死了陳時中，還是陳時中害死了蔡英文，這個就搞不懂了。

沈富雄接著表示，陳時中這個團隊負責採購疫苗的態度，就跟採購一般基礎建設材料的態度，是一樣的。他們沒想到採購疫苗是要搶的、疫苗是要買過頭的，況且疫苗買過頭是無所謂的，因它的總體費用，比起紓困，算是小case。

沈富雄指出，製作人王偉忠曾講過，早期我們的台商厲害，為什麼提一個皮包，可以賺那麼多錢，且只要說3句英文「How much？」、「Too much」、「Thank you very much」；沈富雄認為，陳時中團隊買疫苗也是一樣的態度，先問Novavax疫苗公司「How much」疫苗可以賣？然後這個價錢Too much，談好之後，就說Thank you very much，疫苗就可以買到了。