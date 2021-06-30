近來網路上瘋傳一則「陳時中教大家買虛擬貨幣」的訊息，引起關注，台北市議員「呱吉」邱威傑今(30)日指出，在YouTube上看到相關影音廣告，點進去可以連到一個喬裝成新聞的頁面，仔細一看發現根本是假網站，他笑稱「真有人會相信這種東西？」有內行網友透露，這種詐騙手法很久了，一開始是為了規避臉書審查。

呱吉在臉書貼出一張看起來貌似某新聞媒體的頁面截圖表示，在YouTube上出現一個影音廣告，大意是在說陳時中教大家買虛擬貨幣，然後可以連結到假裝是媒體的新聞頁面，瀏覽器顯示非安全網頁，點進去發現是假網站。

呱吉忍不住問「真有人會相信這種東西？？？？？要不是他還花錢打YouTube廣告，我會以為是搞笑網站」。從截圖中可見陳時中的照片，圖說寫道「陳時中說，現在新冠疫情逐漸遠去，我們需要在破產之前，先刺激經濟，而網上加密交易是最好的解決辦法」。

根據假網頁截圖，內容提到，陳時中接受採訪時表示「在成功抵禦這次疫情後，他意識到現在是使經濟回到正軌的時候了。他建議一種投資方法…他意識到這是今天在家賺錢的最佳方式」，整篇都在捏造陳時中教大家投資虛擬貨幣。

貼文曝光後有內行網友指出，這種詐騙手法很久了，之前還看過影星周杰倫、布萊德彼特、李奧納多的類似廣告，一開始是線上博奕想出來規避臉書廣告審查的方法。網友則紛紛回應「臉書為什麼會容忍這種一看就知道是詐騙的廣告比較弔詭」、「都有人相信他是永生的日本人或轉世了 」、「機械審查有局限，人工審查可能沒那麼快」。

日前LINE群組間瘋傳，陳時中本名叫「南雲忠一」的假消息，並附上一張穿著日本軍服的黑白照片。(圖/截自LINE)

日前LINE群組間才瘋傳，陳時中本名叫「南雲忠一」，因為做了人體實驗，從二戰一路活到現在，今年已經129歲的假消息，並附上一張穿著日本軍服的黑白照片，引起熱議，不料沒過多久又再度被製造假新聞。