桃疫苗預約平台7／1上線 開放孕婦及65歲以上長者預約。(蔡依珍攝)

資科局長余宛如解釋，桃疫苗預約平台7／1上線 開放孕婦及65歲以上長者預約。(市府提供／蔡依珍桃園傳真)

等不及行政院政委唐鳳設計的「疫苗地圖」，桃園市資科局開發的「疫苗接種預約系統」，7月1日10：00上線，開放孕婦及65歲以上長者預約登記，2日開始接種，讓桃園疫苗施打方式將採社區接種站和醫療院所預約「雙軌制」，方便民眾就近接種。

資科局長余宛如說，考量疫苗將於明日中午配達桃園、7月2日上午開放接種，「桃園市民疫苗接種線上預約系統」將於7月1日上午10：00上線（網址：https：／／reurl.cc／O05g8v），主要開放給第六類75歲以上長者及孕婦、第八類65歲至74歲長者預約。網路預約的步驟包含：填選預約時段及疫苗種類、確認身分類別（應符合第六類或第八類）、填寫基本資料等4大步驟，填寫完成送出後即預約成功，系統將發送確認函至民眾的電子信箱，屆時即可攜帶身分證、健保卡等相關證明文件，前往各合約醫院、診所及衛生所接種。

桃園市長鄭文燦說，桃園上一輪79歲以上長者的施打率達到62.67％，指揮中心預計明日中午配送疫苗到各地方政府，開放65歲以上長者施打，桃園估算獲配賦的疫苗數量，將於7月2日起至7月4日，分3日開放73歲至78歲長者分齡施打Covid-19疫苗，考量接種的便利性，將採取雙軌制併行，可持接種通知單至29個社區接種站，也可以透過線上系統預約至全市超過60家的合約醫院、診所及衛生所施打。

鄭文燦說，79歲以上在籍長者因身體或時間因素在上一輪未施打，欲補施打疫苗者，市府增加便民度及友善度，可至指定的醫療院所預約施打，也開放7月2至4日於早上11：00後，攜健保卡及身分證至社區接種站，核對身分後施打疫苗，以不影響現階段施打作業為原則，但市府為精準掌握疫苗數量，不開放不在籍長者。

鄭文燦也提到，近日天氣炎熱，29個社區接種站僅開放上午接種，報到時段為7：30、8：30、9：30、10：30共4個時段，部分（慈文國中、大有國中、陽明高中、中興國中）社區接種站考量人數較多，再增加11：30共5個時段。

鄭文燦也說，上一輪施打計畫桃園累積社區接種站經驗，各接種站提供許多友善措施，包含等候環境及休息區等，桃園的防疫團隊一定會盡心盡力，希望能夠精準、有序、友善施打，讓長者能夠在良好的環境下完成疫苗接種，後續將視接種狀況繼續向中央爭取配賦更多疫苗，提高疫苗普及率有效保護長者健康。