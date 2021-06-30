中央流行疫情指揮中心今（30）日公布新增55例新冠肺炎本土個案，確診個案中新增5例死亡。有醫師建議，目前最重要的工作就是邊境管控，不該再以高低風險國家做區分，入境應普篩PCR、一律送集中檢疫所，入住及期滿都要做PCR，不能再讓任一Delta變異株進入社區。對此，有媒體做線上民調，詢問網友是否滿意中央政府邊境檢疫政策，結果顯示有9成的人不滿意。

中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學，昨（29日）於個人臉書粉專貼文表示，屏東Delta變異株群聚案目前未有擴大跡象，整體趨勢往好的方向走。他指出，邊境管控不必再以高低風險國家做區分，所有入境旅客應全部送集中檢疫所14天外，入住、檢疫期滿都該做PCR採檢，檢疫期滿後再7天自主健康管理。

媒體《Nownews》30日以「入境者禁居家檢疫，除重點國家外其它國入境需自費入住檢疫所，對於中央邊境檢疫政策布局您怎麼看？」為題，詢問廣大網友，共有「滿意」與「不滿意」2個選項。調查時間為6月28日至7月1日，截至6月30日晚間8時10分。認為「滿意，自行居家檢疫風險太大」比例為9.46%，「不滿意，慢半拍，邊境防疫早該佈署」為90.54%，不滿意比例呈現一面倒。