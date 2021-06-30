跨國私募股權基金相中日本市場，瞄準當地企業發動收購的攻勢頻頻，陷入經營困境的電子大廠東芝（Toshiba）儘管負面消息不斷，依然吸引多家私募基金加入競購大戰。

即便東芝醜聞纏身，但這家企業對私募業者來說，無疑是相當具吸引力的收購標的，尤其東芝股東否決董事長永山治（Osamu Nagayama）連任將他趕下台，公司高層處於不利境地之際，更是私募基金趁隙出手的好時機。

英國私募基金CVC Capital Partners（CVC），4月間曾提案逾200億美元收購東芝將其私有化，但遭東芝打回票，若談成將是日本最大宗私募基金主導的收購案。激進投資人要求東芝高層，張開雙臂歡迎上門求親的潛在買家。

私募基金在日本的勢力，不像在美國那麼大。根據管理諮詢公司貝恩（Bain）資料，日本的併購案僅8％由私募基金發動，美國這方面的比例15％。就經濟規模而論，全球第3大經濟體日本的併購活動，相較美國和歐洲要少得多。

不過如今，私募股權基金積極在日本尋找機會。數據供應商Preqin資料顯示，截至去年9月為止，主攻日本市場的私募基金，總管理資產規模達350億美元，是2015年底的2倍有餘，它們現在坐擁149億美元現金。

日本在公司治理改革方面確有長進，顯然是促成私募基金對日本市場興趣日增的原因之一。股東透過行使權利向公司管理高層施壓，這種所謂的「股東積極主義」（shareholder activism）已然興起，在東芝身上尤其獲得印證。

華爾街券商高盛表示，去年日本企業做了472次重整聲明，比前年多出56％。

私募基金併購日本企業得手的案例有增加趨勢。貝恩資本（Bain Capital）為首的財團，去年75億美元收購日立（Hitachi）金屬部門。而規模較小且無繼承人的日本家族企業，也給了私募基金另一個併購機會。