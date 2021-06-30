鼓鼓戴上「救援Ener橘」口罩，邀請社會大眾響應飢餓三十各項行動。（台灣世界展望會提供）

王子和鼓鼓視訊關懷南蘇丹的孩子。（台灣世界展望會提供）

邱勝翊（王子）日前才剛宣布與交往三年的女友鄧麗欣分手，但他工作絲毫沒有停下腳步，近來除了與郭雪芙翻唱《暮光之城》電影原聲帶的主題曲〈千年之約〉，也和呂思緯（鼓鼓）一同擔任飢餓三十代言人，透過南蘇丹線上關懷行，走訪台灣世界展望會所支持的南蘇丹古雷營養中心（Gurei Nutrition Center），了解南蘇丹孩子遭受飢餓的真實狀況，以及世界展望會在當地的服務工作。

柯瑪凱赫‧曼德拉（Komakech R. Mandela）介紹如何使用臂圍量尺測量孩子們的營養狀況，手環有紅、黃、綠三個顏色，柯瑪凱赫實際測量一個在媽媽懷裡的小孩，將手環套入孩子瘦瘦的手臂，測量結果落於黃色位置，代表正處於中度營養不良。針對中、重度營養不良孩子，營養中心會準備不同營養品進行補給，鼓鼓好奇提問：「一個中度營養不良的小孩，定期有了營養中心提供的包裝補給品後要多久才會恢復到正常的狀態？」柯瑪凱赫表示，透過營養品持續的補充，大約2~3月可以回覆到綠色的正常狀態。

關懷行現場也實際對一個哺乳中母親懷裡的幼兒採血，滴在檢測器上進行瘧疾檢測。王子、鼓鼓線上訪問一對年輕母子，29歲的露塔．弗萊絲（Ruta Flex）帶著一歲半的幼兒尼邦．艾比諾（Nyibang Albino），尼邦有三個兄姊，因為家中孩子多，沒有足夠食物，因此定期來營養中心，藉著營養補助和糧食券獲得溫飽。王子表示，「看到瘧疾檢測結果陰性的那一刻，真的感到非常喜悅！也體會媽媽帶小孩的辛苦，在糧食缺乏情況下，媽媽本身營養都不足了，還得哺餵母乳，真的不容易。」

南蘇丹線上關懷行後，兩位代言人也承諾要將看到的感動傳達給更多台灣的朋友。「跟著鏡頭第一次詳細了解展望會的服務工作，感謝所有工作人員給予南蘇丹的幫助；這次擔任代言人，我和鼓鼓都會盡全力呼籲，號召更多年輕人加入行動，一起關懷脆弱兒童！雖然台灣也面臨疫情，但世上很多地區的孩子是經歷更困難的生活。如果有餘力，真要多多幫助更需幫助的人！」王子說。

鼓鼓感性表示：「看到南蘇丹的受益媽媽和我們講話，可以感受到現場的需要，讓我覺得還可以做更多。南蘇丹當地的社會、文化或許我們無法理解，但是我們可以給予最基本的援助―也就是食物。捐款沒有想像中的複雜，如果把慶祝生日、吃大餐的錢轉作捐款，這件事情就會變得更不一樣、更有意義，就可以幫助一個像我們看到的南蘇丹小朋友，得到更好的照顧。」