土耳其航太工業公司 (TAI)提出重型武裝直升機 ATAK-2計畫，至於最重要的發動機來源，則由烏克蘭來提供。TAI與已經與烏克蘭的 Motor Sich 公司簽署協議，為他們研發與提供合適的渦輪軸發動機提供動力。

防衛部落格(Defense Blog)報導，TAI 週二表示，他們與 Motor Sich 確定1筆訂單，為11噸級的 T-929武裝直升機提供14具發動機。給原型機的前2具發動機將於 2022 年 9 月交付，其他的將於 2025 年底前供應完畢。

TAI 首席執行官 坦米爾‧克提爾(Temel Kotil)說：「在完成了T-129輕型直升機的研發後，我們另一個目標就是T-929重型攻擊直升機，它已經進入結構設計階段，按計畫將於 2023 年飛行。」

「2023 年也是我們土耳其共和國成立 100 週年，屆時我們能交出國防航太的好成績。」

新型重型攻擊直升機將適用於突擊、近距離空中支援、空對地作戰，也具有空中作戰的能力、，在搭配無人機後，還可以做為聯合進攻行動的資訊節點，以及武裝偵察等任務。