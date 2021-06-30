今年出現多起重大且受社會關注的交通事故，包括蘇花公路遊覽車撞山造成6死、台鐵408次太魯閣號出軌49死、台61線20車連環撞造成2死等事故，交通部今說明改善進度，包括全國遊覽車評鑑、遊覽車取消最後排中間車位、軌道沿線邊坡預警系統，以及在西濱快速公路增設16座氣象站。交通部表示，各案均有提出改革時間表，作業也在積極辦理中。

3月16日發生蘇花公路遊覽車撞山壁事故6死，交通部召回1189輛遊覽車，發現有789輛與當初送驗的型式不符，多數均是文件、程序、實品不同缺失以致與檢測認證規格不一致。公路總局也於6月29日公告109年度遊覽車客運業評鑑不列等業者清冊，並預計於7月底前評列甲、乙等業者。

有關檢討大客車座椅與車身固定方式地技術規範，及大客車座椅改裝之標準檢查程序及規定，車輛安全審驗中心召開2次會議討論，目前已獲有初步修正共識。至於遊覽車最後一排中間位置取消設置座位，交通部將持續與業界溝通，並盡速完成相關法規檢討。

台鐵408次太魯閣號出軌49死事故，軌道是否容易遭外物侵入成為關注重點，目前台鐵正辦理鐵路沿線25處邊坡告警系統細部設計審查作業，預計110年底完成10處，111年底前完成15處。

另204件臺鐵臨軌工程，交通部鐵道局業已會同台鐵局，就勤前教育、施工安全計畫等12項安全檢查項目，經全面檢討後，交通部已同意200件台鐵臨軌工程復工。

此外，台鐵局於6月28日盤點完成鐵路沿線有異物侵入危害情形嚴重之虞的路段，預定10月31日前提出異物入侵告警系統改善計畫。

台61線2月發生20車連環撞事故，造成2人死亡，交通部指出，台61線氣象站（含能見度儀）建置期程，已於事故發生1個月內以中央氣象局備品，完成雲林四湖路段及嘉義東石路段氣象站共2處。後續將於110年11月前，完成彰化至台南路段共8站，於111年3月前完成西濱快速公路全線共16站架設。