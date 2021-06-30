向寨村第二代養魚人、40歲的李長彥，挑起了養殖錦鯉的大樑。（上游新聞／受訪者提供）

河南省南陽市鎮平縣向寨村是「中國錦鯉第一村」，有2000多畝魚塘，全村2300人有2000人養殖錦鯉，還輻射帶動4個鄉鎮41個村形成錦鯉產業網，背後有著三代養魚人故事，第一代養金魚，只覺得養金魚比食用魚好賺，帶動親朋好友紛紛養金魚；第二代養魚人，完成了兩次產業調整，從金魚到錦鯉、再到高端錦鯉，挑起了產業大梁；第三代養魚人，趕上電商風口浪尖，超越前輩。

大陸上游新聞報導，如今，中共鎮平縣委成立了「觀賞魚產業聯合黨委會」，帶領廣大養殖戶，探索出一條「抱團興產業、合作走富路」之路，像是向寨村魚塘已有2000多畝，因土地總量限制陷入瓶頸，「觀魚委」於是帶領向寨村錦鯉產業，走出鎮平縣、走出河南，近來不少村民已前往湖北、福建、新疆等地承包魚塘養錦鯉，複製成功經驗。

此外，鎮平縣先後與大陸14個大型水產品市場建立供貨關係，在大陸大中城市開設了46個銷售窗口，進一步擴大了鎮平觀賞魚市場占比和全大陸影響力。

上游新聞報導，歷數三代養魚人，第一個養金魚的人李廣志形容，向寨村是典型平原，不靠山不靠水。1981年，為貼補家用，19歲的他在田裡挖了一口200多平方米小魚塘，養起草魚和鯿魚。1982年，李廣志到縣城擺攤賣魚，發現一條10公分長的鯿魚賣不到5毛錢人民幣（下同），隔壁攤一條5公分大眼睛紅金魚，不僅也賣5毛錢，而且買的人還很多。

受此觸動，李廣志改養金魚，隔年把牠們裝進塑膠袋中，注入氧氣，拿到縣城賣了第一袋金，直到1990年金魚塘已逾3畝，賣到南陽市區與南陽相鄰的湖北襄陽、十堰，一年能賺5000元。當時縣城公務員一年工資還不到2000元。

李廣志於是成了村裡致富帶頭人，只要想學，無不傾囊相授。如今，60歲的李廣志年收入50萬元。

接著是第二代養魚人，以李廣志的侄子李長彥為代表。他早期回鄉承包了10畝魚塘，改養錦鯉。原因有二：農戶散養金魚上不了規模，品種更新慢，品質和成本不好控制；養錦鯉，市場比養金魚大。但在2002年至2006年，也因地域差異和不掌握新品種養殖技術，先後3次賠光家底，欠下50萬元外債。直到2006年後，他終於掌握了養殖技術，讓養錦鯉產業步入正軌。2013年連同育種基地，養殖面積已擴大至1100畝。

因為競爭激烈，2013年李長彥開始第二次「產業調整」，不斷請專家培育高端錦鯉。現在長彥觀賞魚基地內的錦鯉品種，已達300多種，不乏水中「貴族」像是德國秋翠、日本大正、日本昭和等，供貨全大陸。

2018年，李長彥當選向寨村村支書，帶領村民養殖高端錦鯉。開始琢磨第三次「產業調整」──觀光：「魚稻」循環農業──把向寨村建成一個魚、稻、遊一體的觀賞魚小鎮。

正當40歲出頭的李長彥和同齡人挑起向寨村的「養魚大梁」之際，更年輕第三代養魚人，已然出現，生於1988年的高坤，畢業於河南理工大學。大二那年採用網購售魚模式，賺了第一桶金。2011年大學畢業時，已有數十萬元積蓄。

目前，他在電商平台每月銷售額達30萬元左右，占公司銷售額的4成。「行情好的時候，100元魚款能賺70元，行情不好的時候也能賺30元。」 在電商加持下，向寨村攻克了「活體運輸」的困難，把錦鯉裝進充有氧氣的密封袋內。密封袋由特殊材料製成，即便成年人站在上面，袋子也不會破。

如今，單打獨鬥已趕不上新時代，鎮平縣在2020年6月建立了觀賞魚產業聯合黨委，黨委書記由副縣長兼任。按照觀賞魚全產業鏈各環節類別，下設各職能部門，由縣直、鄉鎮主要領導及專業人士、技術能手統籌協調各方力量，合力推動觀賞魚產業，已見成效。