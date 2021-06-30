3歲就出道的日本童星蘆田愛菜，憑著在電視劇《Mother》中的精湛演技一炮而紅，更被媒體封為天才童星。然而蘆田愛菜並未被五光十色的演藝圈所迷惑，導致荒廢課業，不僅順利擠進名校窄門，立志成為一名醫生，更令人羨慕的是，童星出身的她沒長歪，反而越長越漂亮，17歲亭亭玉立的模樣更被盛讚高顏值不輸女團成員。

本月23號是蘆田愛菜的17歲生日，近日忙著為配音電影《哥斯拉大戰金剛》宣傳的她，也被網友發現童星最怕遇到的長歪問題，一點都沒發生她身上，反而越長越漂亮，一頭俏麗捲髮加上水靈靈的眼睛，令網友驚豔直呼「好靈氣好漂亮」、「這顏值打爆很多女團成員了」、「她的靈氣是妝髮打造不出來的」。

蘆田愛菜一轉眼長大了，17歲亭亭玉立。(取自日網)

蘆田愛菜可愛水靈的模樣受到粉絲喜愛。(取自日網)

被封為天才童星的蘆田愛菜，成名的早，但她一點也沒有荒廢課業，早前才以全日本排名前2%的傑出成績，擠進知名中學慶應義塾中學入學窄門，讓許多人刮目相看。

立志成為一名醫生的蘆田愛菜，高中成績優異，有傳她打算以內部直升的方式，考入慶應大學醫學院，消息傳出也令外界相當期待，身為優秀女演員的她，是否能學業與事業兼具，圓夢完成從醫心願。