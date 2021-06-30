大陸女星楊冪每每有新作品都會變成最夯話題，在她出道至今的經典作品中，2011年在穿越古裝劇《宮鎖心玉》首度獨挑大樑演女主角，創下高收視外，她也躍升四小花旦；先前楊冪和馮紹峰一起上節目時，她曾透露當年只有17歲，卻被馮紹峰要求加吻戲，讓她不禁吐槽「瞬間好感全無」。

楊冪從小就被父母送進兒童表演訓練班，因此早年就已童星身分出道，隨著年紀增長，也開始接觸更多戲劇作品，有在劉亦菲和林心如身邊演過小配角；直到2011年因穿越古裝劇《宮鎖心玉》飾演女主角後，引起超高討論度，她的人氣也水漲船高，變成各大電視劇爭相邀請的女一，更躍升火紅的四小花旦。

有網友挖出楊冪當年透露被馮紹峰加吻戲，讓17歲的她很震驚。(圖/ 摘自微博)

近期有網友挖出楊冪和馮紹峰當年上節目的畫面，兩人其實在《宮》之前有合作過，但對手戲不多所以沒有留下太深刻印象；但楊冪透露有一件事情讓她忘不了，在兩人合作的第一部作品中，有一場在監獄道別的情節，馮紹峰居然跟導演說「這時候應該加一場吻戲」，讓當年還是17歲高中生的她很震驚。

馮紹峰聽到楊冪說的過往拍戲經驗，一臉嚇得不敢置信，還支支吾吾地問，「我我我…確定我有說嗎？」，一旁的楊冪頻頻點頭，還調皮地開他玩笑，「瞬間對這個人（馮紹峰）的好感全無」。事過多年，有少數粉絲都很懷念當年的「峰冪CP」，如今兩人都離婚，還有網友敲碗兩人趕快再合作，擦出愛的火花更好。