英特爾執行長Pat Gelsinger今年2月正式上任以來，推動這家老牌半導體巨頭改革，發布IDM 2.0(垂直整合製造2.0)計畫，要採用研發最佳產品、最好生產方式替客戶服務，然而，英特爾近日宣布，由於10奈米製程再度延期，預期代號Sapphire Rapids的伺服器處理器將從今年底延至明年初才會量產，導致市場將其視為Pat Gelsinger上台首場挫敗，競爭對手AMD因此大漲2.8%，更有可能影響台灣伺服器廠商延遲出貨時程。

英特爾30日盤前下跌0.41%，AMD盤前股價上漲1.06%。

英特爾29日宣布，該款最新 Xeon 系列伺服器可擴充處理器將從原本預估的年底生產計畫，延遲至明年第一季生產，最快明年4月開始提高出貨量，主要是受到10奈米製程推遲影響。英特爾副總裁、Xeon 系列與記憶體團隊負責人 Lisa Spelman於網站上提到，為了讓該款處理器性能提升，計畫投產前需要更多時間驗證，讓客戶、合作夥伴部署能更順利，並提及該款處理器有助於在超級電腦與高效能運算(HPC)提供良好表現，提供新一代深度學習與加速引擎，並超越競爭對手AMD的產品EPYC 7543 處理器效能。

由於英特爾在先前就聲稱今年Sapphire Rapids開始出貨，但是Pat Gelsinger 後來 3 月改稱今年底生產，如今再度延後。外媒表示，雖然Pat Gelsinger在改革上展現決心，但再度延後生產時程，無疑是替AMD製造更多進攻機會。

今年上半年就面對英特爾推遲10 奈米製程 Ice Lake處理器發表，英特爾也說明各大客戶拉貨放緩，導致今年第一季資料中心業績下滑，英特爾新一代伺服器處理器推遲消息一出，恐怕對台系伺服器ODM(原廠委託設計代工) 包括緯穎及廣達（旗下雲達）及英業達等台廠造成壓力。