31人待救援！彰化喬友大廈大火 樓上是防疫旅館。

30日晚間7點48分，位在彰化市三民路上的「喬友大樓」發生大火，荒廢十多年的喬友大樓去年靠智能旅館翻身，就碰上疫情，去年3月也曾傳出火警，重新裝潢中又傳出火災，噩耗接惡連三傳出。(民眾提供/吳敏菁彰化傳真)

30日晚間7點48分，位在彰化市三民路上的「喬友大樓」發生大火，荒廢十多年的喬友大樓去年靠智能旅館翻身，就碰上疫情，去年3月也曾傳出火警，重新裝潢中又傳出火災，噩耗接惡連三傳出。(民眾提供/吳敏菁彰化傳真)

30日晚間7點48分，位在彰化市三民路上的「喬友大樓」發生大火，荒廢十多年的喬友大樓去年靠智能旅館翻身，就碰上疫情，去年3月也曾傳出火警，重新裝潢中又傳出火災，噩耗接惡連三傳出。(民眾提供/吳敏菁彰化傳真)

彰化市最高地標、15樓高的喬友大廈，晚間近8時從2樓竄出火光，霎時濃煙密布，附近住戶和商家都震驚，大樓7至9樓目前作為防疫旅館，入住31人，就地避難，目前火勢控制在3樓，入住者還在房間等待救援，並未傳出傷亡。

彰化縣消防接獲通報後，立即出動出動各式消防車輛26輛、14輛救護車，消防人員81人前往搶救， 19時54分到達現場，火勢已經或控制。

喬友大廈荒廢10多年，去年旅館進駐「喬友大廈」7、8、9個樓層，提供68間客房，帶動大樓繁榮，今年 5樓、6樓、13樓、14樓也都在整頓中，準備加入旅館營運。

喬友大樓1993年開幕啟用，做為彰化第一座百貨公司，後來3度傳出火警，讓喬友大樓失去光彩，沉寂10多年，其中讓人印象最深刻是2005年5月喬友大廈曾被縱火，造成好幾個樓層都失火，警方還當場逮捕縱火犯。

旅館入住後，帶動市容新氣象，從破漏建築重新翻身，但去年疫情嚴峻，加入防疫旅館的行列，去年3月就傳出火警，準備浴火重生之際又傳出火災，沒想到再度失火。

這次大樓2樓傳出火警，火勢緊急控制，31位入住防疫旅館隔離就地在旅館避難民眾、旅館員工已緊急疏散，衛生局人員也趕赴現場，起火原因有待進一步調查釐清。

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