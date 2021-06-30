外貿協會辦理「南部非洲線上拓銷團」，包括南非及史瓦帝尼等24買主與我汽車零配件、機械、醫材、五金及能源等產業20家廠商，進行70場線上洽談，目標爭取商機780萬美元。

貿協市場處長邱揮立表示，非洲大陸過去10年經濟亮眼，儘管受疫情衝擊，無論IMF或世界銀行皆對非洲經濟復甦持正面看法，尤其是台灣今年上半年對南部非洲的出口呈兩位數成長。

史瓦帝尼台商會長劉書凱則表示，台史雙方簽訂ECA，產品輸銷台灣可享免關稅待遇，我商可鎖定免稅產品經營。赴史瓦帝尼投資亦可享有20年免營業稅等諸多優惠，可做為台商赴南部非洲拓銷的基地。

此次我國參展具代表性團員有華嶸精機及宣德能源等，買主則包含年營業額超過300萬美元的南非管道管路供應商Quality Tube Services以及多次與我國廠商合作的史瓦帝尼Swazi Blow Moulding等業者。

貿協同時宣佈，今年9月底將結合奈及利亞台灣週與線上拓銷團，再次帶領廠商前進非洲市場。台灣週將以線上方式向奈及利亞買主展示我商產品，同時安排線上洽談會，邀請西非奈及利亞、迦納、象牙海岸等國買主與廠商洽談。