雲林縣北港警分局陳博偉（右）奉獻40餘載退休，同事以防疫視訊會議代替歡送會。（北港警分局提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣北港警分局勤務指揮中心主任陳博偉即將榮退，但因防疫無法歡送，30日警分局召開視訊會議，眾人在陳博偉警職任內最後1次會議中獻上祝福，分局長顏偉丞感謝陳博偉在警界的努力，致贈紀念品以表恭賀，希望他在退休後繼續擁抱生命的熱情。

顏偉丞表示，62歲的陳博偉為中央警官學校58期畢業，從警年資超過40年，1份俠骨柔情，總是見不得別人有困難，認為「服務為快樂之本」，在替人解決問題的同時，也能從中獲得喜悅，一直以來秉持此精神為同仁服務，積極、負責、敬業。

陳博偉大半生奉獻給了治安工作，多年共同打拚的情誼，同事心中有著百般不捨，但因疫情關係，大家無法為他舉辦熱鬧的退休儀式，因此特別藉由30日的視訊會議，進行1次與眾不同的祝福。

陳博偉說，40餘年警職生涯，以感恩的心，感謝長官的指導、同儕的鼓勵以及同仁們的相挺，盼望大家秉持勇於擔當、甘於奉獻、忠誠履職的精神繼續堅守崗位，也祝福大家平安健康，疫情早日退散。