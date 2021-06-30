氣象局表示，梅雨季將於今天告終，可說是功成身退，未來將漸入典型夏季，各地氣溫轉為悶熱。(摘自氣象局臉書)

西南風沉降影響，東南部地區有焚風發生的機率，明(1)日中午前後台東縣為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率。(氣象局提供)

中央氣象局表示，今（30日）是梅雨季節的最後一天，明天（7月1日）開始，正式進入盛夏，隨著太平洋高壓勢力興起，各地水氣明顯減少，轉為晴到多雲，午後短暫雷陣雨的天氣。氣象專家賈新興提醒，高溫熱浪即將來襲，最熱時間點將出現在7/3至7/10。

中央氣象局粉專「報天氣」表示，台灣今年有3波梅雨適時補水，替全台水庫解渴、舒緩旱象，由於分散降雨，並未釀嚴重災害。梅雨季將於今天告終，可說是功成身退，未來將漸入典型夏季，各地氣溫轉為悶熱。

氣象局指出，明天西南風減弱，太平洋高壓勢力增強，水氣進一步減少，各地多為晴到多雲，僅清晨至上午中南部地區有零星陣雨，午後各地山區、大台北及宜蘭地區有零星短暫雷陣雨。

溫度方面，各地高溫有略升高的趨勢，北部約35、36度，其他各地約32-34度，大台北、宜花地區仍易有局部36度以上極端高溫，台東地區局部高溫更可達38度，東南部背風處需留意有焚風發生的機率。氣象局表示，受西南風沉降影響，大台北及東半部高溫持續時間較長，傍晚氣溫仍可維持在33-35度左右。

氣象專家賈新興也於臉書發文警告「連續高溫將出現」。他指出，台灣未來兩週天氣由太平洋高壓主導，預告熱浪即將來襲，最熱的時間點可能出現在7/3至7/10這幾天。