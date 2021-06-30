全球最大披薩連鎖店業者必勝客日前宣布，推出結合「豬血糕、花生粉、Q彈皮蛋、香菜」，創造出既熟悉又新奇「香菜皮蛋豬血糕比薩」，並在6月29日正式開賣。台灣民眾黨立委高虹安30日表示，自己剛錄完回到家，發現爸爸買來吃，她透露「我有吃了一口」。

台灣民眾黨立委 高虹安。(圖/翻攝自 高虹安 臉書)

《工商時報》29日報導，「香菜皮蛋豬血糕比薩」還沒上市，就已經在各大討論區、社群掀起熱烈討論，「愛香菜派」、「反香菜派」網友激辯，更有網友好奇留言，覺得這三樣食材分開來味道都不錯，但重點是要怎麼樣湊在一起還能好吃？

曾一手打造無數經典美味的必勝客對此自信滿滿透露，雖然每次推出的創新口味讓人難以想像，但其實上市前都經過縝密的比例調配、測試、反覆調整，才能創造出「混搭卻很搭」的創新味覺。

有鑑於網路討論熱烈，高虹安30日在臉書也PO出試吃照，她寫下「剛錄完節目，回到家一陣奇妙的味道撲鼻而來，先說我有吃了一口，我爸竟然覺得津津有味，希望義大利不要跟台灣宣戰」。

資深媒體人趙少康，今晚也在臉書PO文提到，辦公室訂了這款披薩，「一口咬下，我覺得口感還不錯，跟其他pizza沒有太大不同，可惜因為沒有馬上吃，pizza有點涼了，會影響口感，而且，如果能加點辣椒粉，可能會跟香菜更加搭配」。

餐桌筆記--... 由趙少康發佈於 2021年6月30日 星期三