自5月底以來梅雨及午後雷陣雨讓全臺水情明顯改善，30日旱災經濟部災害緊急應變小組第1次工作會議，召集人經濟部次長曾文生指示，受惠近期降雨及各單位持續節水調度管控，目前各地區水情均有所改善，經檢討後調整各地區水情燈號，桃園（含新北林口區）由減壓供水黃燈轉為水情提醒綠燈、新竹由減壓供水黃燈回復水情正常、嘉義及臺南由水情提醒綠燈回復水情正常，苗栗維持減壓供水黃燈；另中部及離島水庫目前蓄水量偏低需審慎因應，苗栗維持減壓供水黃燈、臺中（含北彰化）維持減量供水橙燈，澎湖維持水情提醒綠燈。若後續水情有明顯改善，則授權由水利署逕行檢討水情燈號並調整相關節水措施。

台水公司表示，水情燈號調整為減壓供水黃燈、水情提醒綠燈或恢復正常供水之地區，已鉛封之用水戶一律解除鉛封措施，其中苗栗及臺中減壓供水維持夜間10時至隔日6時降低供水壓力方式操作，並就臺中（含北彰化）地區每月用水超過1000度以上工業用水戶節水7％，非工業用水戶、游泳池、三溫暖、洗車及水療業者節水10％管控。

後續為提升供水韌性及促進水資源永續，將對本次抗旱水井設備妥為維護及轉為備援，並配合政策持續推動水資源中長期建設。