離岸風電進入密集建設期，其中海事工程就有國產化項目，不過此時卻有海事工程商遭爆出國產化造假，在持股上避開台灣法規。伯威海事30日發出聲明指出，伯威海事協助CIP彰芳暨西島離岸風力發電計畫，正在執行水下基樁與套筒式基礎之安裝與運輸工作。外傳伯威海事本土化努力造假是「不實指控」。

伯威海事指出，伯威海事致力於本土化政策，外界謠言是缺乏充分理解。過去的三年裡，伯威海事與該風場開發商哥本哈根風能開發股份有限公司一起推動嚴格的本土化策略，且每個推動階段都經過相關政府機關的嚴格審查與把關，取得核准後方始執行。

伯威海事計畫長期深耕臺灣，努力落實全面性的本土化政策，包含與本地供應鏈積極的合作以及與多所臺灣的大學進行教育交流，分享相關知識。深根臺灣的具體行動包含積極的培訓在地臺籍船員，伯威海事針對臺灣實習船員執行一系列訓練計畫的努力成果，感到非常驕傲，這顯示出在培育本地人才上不遺餘力，為的是替臺灣莘莘學子多盡一份心力，培育臺灣離岸風電海事工程人才。

伯威海事也非常期待在盡力協助並移轉相關知識與量能給臺灣在地經濟的同時，對在臺灣推動零碳經濟轉型的計畫上也能持續貢獻。基於此伯威海事也想藉機分享，臺灣製造的水下基樁即將在本週於彰芳西島計畫展開安裝工作，這將會為伯威海事在本土化執行過程立下另一項非常重要的里程碑。