香港、澳門恢復通關一事因香港疫情反覆，目前仍未有確定答案。有消息指，港澳雙方有意在7月中恢復有限度通關，但前提是往來人士必須接種新冠疫苗。香港中國旅遊協會副理事長姚柏良指，暫未收到正式通知兩地通關的條件及措施安排，但相信兩地政府在初期開通階段都會謹慎行事。並指出，根據2019年數據顯示，約有730萬人次由香港入境澳門，即平均每位香港人都去過一次，顯示澳門是香港人出遊的熱門地，業界現時非常期待港澳可早日通關。

據了解，澳門方面要求香港入境澳門的旅客使用健康碼，並會為香港人標記一種新的指定顏色。根據澳門衛生局初步方案，會將自香港入境澳門獲豁免隔離人士的健康碼，標記為有別於當地現行「紅、黃、綠」以外的指定顏色。

澳門旅遊局近日向當地酒店業界透露，港澳兩地將開始商討恢復通關的可行方案，但限制香港人於酒店範圍內活動，包括禁止使用酒店游泳池及其他水上設施，並要求，酒店將港人安排在指定樓層，集中入住。

至於往來船運安排方面，消息指，港府已聯絡船公司，了解往返船隻能否順利運作，航線恢復，以及人手安排等，估計短時間內將復航，但仍未有最終定案。

探親的香港旅客方面，據了解，澳門當局初步方案，規定若香港人赴澳停留14天以上，抵澳門後將需要在不同的時間點進行病毒檢測，若是當日來回或在需要檢測前已離開澳門，便不需要多次檢測。

而香港先前一名於的27歲地勤確診感染變種病毒，讓香港連續16日本土零確診破功，但香港衛生防護中心隨後發現該地勤的病毒基因，與早前印尼輸入患者相似，修正為輸入相關個案。據了解，澳門當局認為有關個案沒有在社區傳播，即無須再重新計算清零天數，預計最快可在7月中上旬恢復港澳兩地通關。

香港中國旅遊協會副理事長姚柏良表示，暫未收正式通知港澳通關的條件及措施安排，但相信兩地政府在初期開通階段都會謹慎行事，部分高危易播疫場所，如：桑拿，泳池將被禁止進入，也相信香港人都會理解，不會因此影響他們到澳門的意願。

姚柏良稱，根據2019年數據顯示，約有730萬人次由香港入境澳門，即平均每位香港人都去過一次，顯示澳門是港人出遊的熱門地，並稱，業界現在也非常期待港澳可早日通關，即使初期會有防疫限制，但認為需要有「零的突破」，先試行，再循序漸進，也讓業界到當地了解運作的情況。

根據現行規定，香港居民由大陸及澳門經非「回港易」來港，未接種疫苗人士須接受家居或酒店檢疫14日，並於第3、7、12、16及19天檢測。若旅客已接種疫苗，則只須家居或酒店檢疫7日，並於第3、5及12天檢測。