5月以來，宏匯廣場為保障顧客及全體同仁安全，自5月24日至6月30日，共自主暫停營業38天，堪稱百貨首見，6月12日起先啟動美食外帶服務，明天7月1日全館除娛樂及電影院外，全館恢復營業，7月1日至14日趁勢推出「平安感謝季」。

宏匯廣場停業期間持續施行全館、全場域的清潔消毒，落實員工每日自主健康監測，以確保賣場環境安全。明天恢復營業後，安排6項措施，確保提供顧客安心、放心的購物空間：

1.持續施行全館、全場域的清潔消毒。

2.服務台等顧客服務區域，每日定時消毒，服務諮詢安心無虞。

3.提供每櫃位酒精噴霧，陳列於櫃上明顯處，擺放貼心服務POP說明。

4.使用蒸汽熨斗熨燙衣物殺菌，讓試穿前後更安心。

5.落實人員健康監測，對所有進入賣場服務人員每日早晚量測體溫，與紀錄人員健康狀況。

6.防疫期間餐飲持續暫停內用，敬請外帶。

宏匯廣場停業期間和開業後持續施行全館、全場域的清潔消毒。（宏匯廣場提供）

7月1日起全館5折起，7月1日至14日「平安感謝季」有「想見您。相見禮」，活動期間出示宏匯廣場APP「平安相見禮」電子兌換券，可兌換1支「多功能防疫噴霧筆」，每會員限兌換1次，送完為止。

另有「感謝您。回饋禮」，全館百貨服飾當日單筆滿1000元，回饋「100元電子贈品券」；指定3C/大家電/健康器材，當日單筆滿1萬元，回饋「500元電子贈品券」；國際精品當日單筆滿1萬元，回饋「1000元電子贈品券」，皆可累計贈送。