《現實主義勇者的王國重建記》。（曼迪提供）

以網路小說獲高人氣、進而發行實體小說的日本動畫《現實主義勇者的王國重建記》，不只在日本，於北美、亞洲等各地國家均發行翻譯版本，系列作發行數突破100萬冊。

而簡稱「現國」的《現實主義勇者的王國重建記》7月正式推出TV動畫，台港澳將於7月4日起陸續在各方播出。該作敘述某日主角相馬一也突然被召喚至異世界，卻堅持以現實主義集結有能之士，共同拯救國家內政。

本作集結豪華聲優，小林裕介、水瀨祈、長谷川育美、上田麗奈、興津和幸、岸本萌佳、⽔中雅章、楠大典、堀江由⾐、福⼭潤、M・A・O等人，並由擅長輕小說改編動畫的製作公司J.C.STAFF操刀，不只動畫表現令人期待，更由飾演女主角莉希雅的水瀨祈演唱主題曲〈HELLO HORIZON〉，喜愛輕小說改編動畫的你絕對不能錯過！

台灣動畫播出頻道

巴哈姆特動畫瘋、愛奇藝台灣站、KKTV、bili bili、中華電信MOD、Hami Video、friDay影音、MyVideo、曼迪日本台。※各頻道更新時間不一，請參考頻道官網資訊

《現實主義勇者的王國重建記》最新宣傳PV

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