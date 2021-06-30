竹苗永和山水庫與台中德基水庫蓄水量仍未突破50%。(圖／台灣水庫即時水情)

曾文水庫回升至53%，阿公店水庫則因防洪為主，因此必須不斷排水，才會出現蓄水量保持在個位數的情況。(圖／台灣水庫即時水情)

經過六月梅雨季後，台灣水情危機終於解除，上月底缺水缺很大的中南部水庫們，在六月最後一天幾乎都解除「橘色警戒」，恢復為水藍色的形式，但截至目前為止，還有兩座水庫處於橘色警戒狀態，分別是竹苗永和山水庫與台中德基水庫。

根據水利署最新資訊，截至今晚(30日)8點，曾文水庫蓄水量已經來到53%、2億7022萬噸，南化水庫持續滿水位100%，烏山頭水庫也突破80%大關；中部的寶二、日月潭、湖山、仁義潭水庫也全都在97%以上。

北部方面，翡翠水庫自從6月初的致災性豪雨後，就一直穩定保持在80%以上，石門水庫也收穫不小，從上月底一度跌至8.6%，如今已突破70%，來到71.2%、1億4446萬噸蓄水量。

然而全台至今還有兩座水庫依舊呈現「橙色警戒」狀態，分別是竹苗永和山水庫與台中德基水庫，蓄水量分別為47.6%與33.8%。究其原因，永和山水庫進水效率不佳，與不遠的寶二水庫相比，竟足足少了13.5噸，是兩座水庫蓄水量天差地遠的原因。至於德基水庫，因集水區下雨情況不佳，雖然水位持續上升，但依舊吃緊，想要重返50大關，恐怕得期待接下來的颱風季。

至於不少網友關心的高雄阿公店水庫，蓄水量目前僅有3.9%，但屬於正常現象，因阿公店水庫是全台唯一以防洪為目的的水庫，且由於淤積嚴重，已停止供應民生用水，因此水庫必須不斷保持放水狀態。