今年太魯閣號事件後，台鐵檢視有異物侵入危害之虞的路段，日前完成盤點，共有67處需改善。台鐵今天說，評估透過建實體阻隔設施或預警系統改善，10月底前提出改善計畫。

今年清明連假首日，一列太魯閣號列車，在清水隧道北口，撞上自邊坡滑落並侵入路線的工程車，造成重大傷亡，為提升鐵路安全，台鐵重新檢視沿線有異物侵入危害之虞的路段。

台鐵發布新聞稿，28日完成盤點鐵路沿線有異物侵入危害之虞的路段，如鐵、公路鄰近或交會處、隧道洞口處等，考慮優先設置永久性的阻隔設施，如圍牆、圍籬等，無法建置者，則採建置異物入侵告警系統。

台鐵說，初步盤點需改善的路段有67處，後續依實際情況評估改善方式，如建實體阻隔設施或預警系統，預定10月31日前提出改善計畫。

另去年12月，台鐵瑞芳－猴硐路段發生邊坡嚴重坍方，大量土石滑落至軌道上，造成台鐵東西交通中斷，台鐵也全面盤點邊坡工程。

台鐵說，具行車風險的邊坡，包含宜蘭線福隆石城邊坡、台東線鹿野山里邊坡及縱貫線新豐南邊坡等，都已完成施作鋼軌樁，並於高風險邊坡路段建置14處共36 支監視器，其中南迴線11處29支、縱貫線1處2支、台中線1處3支、北迴線1處2支。

除了鋼樁外，台鐵也在37處邊坡設置119個監測儀器，包括水位計、傾度管、地錨荷重計、傾斜儀等，可觀測邊坡狀況，確保行車安全。