「小非農」之稱的美國 ADP 就業報告周三 (30 日)盤前公布最新數據，6 月私營部門新增就業超過 69.2 萬人，遠優於市場預期52 萬人，其中餐飲業貢獻人數逼近一半，顯示美國實體經濟正朝著正常水準前進。但隨著美股周二創高，道瓊指數周三開低走高、上漲超過60點，標普500指數朝著盤中前高前進，那斯達克指數則是走跌。

截至台灣時間30日晚間9點40分，道瓊工業平均指數上漲63.22點或0.18%、暫報34355.51點；標普500指數上漲2.04點或0.048%、暫報4293.84點；那斯達克指數下跌31.03點或0.21%、暫報14497.30點；費城半導體指數下跌5.66點或0.17%、暫報3343.21點。

5大科技巨頭漲跌不一，電動車大廠特斯拉上漲5.34美元或0.78%、暫報686.1美元；台積電ADR股價上漲0.010美元或0.0083%、暫報120.25美元；聯電ADR股價下跌0.075美元或0.78%、暫報9.50美元。

2021年到目前為止，標普500 指數上漲 14%，那斯達克指數、道瓊工業平均指數分別上漲 12%。至於第二季。標普500 指數、那斯達克指數周二均創下新的收盤紀錄，標普500指數則是在本季上漲8%，顯示美國聯準會(Fed)指稱高通膨因素是短暫現象已經被許多投資人接受。