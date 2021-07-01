防檢局今晚表示，農委會林務局台東林區管理處11日發現1隻虛弱且疑似具神經症狀的野生黃喉貂，送治療後傷重不治，經家畜衛生試驗所檢驗，確診為國內首例黃喉貂感染狂犬病。

農委會動植物防疫檢疫局副局長徐榮彬指出，林務局台東林區管理處是在錦屏林道發現上述野生黃喉貂，送治療機構為野灣野生動物保育協會，之後經農委會家畜衛生試驗所檢驗，確診感染狂犬病，再通報防檢局，所幸沒有人被咬傷。

他並說，已請台東縣動物防疫所加強轄內動物巡視及疫情調查，提醒民眾發現任何死亡或受傷的野生動物，莫自行處理，若不慎遭野生動物或流浪犬貓抓咬傷，請以肥皂及大量清水沖洗傷口15分鐘，再以優碘或70%酒精消毒後儘速就醫，並通報所在地鄉（鎮、市、區）公所或動物防疫機關處置。

防檢局統計，自民國102年至今年5月31日止，共檢測野生動物、犬、貓及蝙蝠1萬1407件，其中856例鼬獾、1例錢鼠、1例遭鼬獾咬傷後隔離觀察之幼犬及9例白鼻心確診感染狂犬病，累計案例發生地區為9縣市88鄉鎮。

經查今年度至5月31日止共檢測358件，其中11例鼬獾確診感染狂犬病，疫情仍侷限於野生動物鼬獾為主。

防檢局呼籲民眾遵守「二不一要」原則，不要棄養寵物、不要接觸及捕捉野生動物、要每年帶家中犬貓及人工飼養食肉目動物施打狂犬病疫苗，即可避免狂犬病在人畜間傳播，違者處新台幣3萬元以上、15萬元以下罰鍰。