一名韓國人氣女團成員B今(30號)被韓媒報導，因非法注射俗稱「牛奶針」的短效靜脈注射麻醉藥異丙酚遭罰款100萬韓元（約2.47萬台幣），稍早這位女團成員的身分也被曝光，竟然真的是人氣女團Brown Eyed Girls的34歲成員孫佳人，令粉絲不敢相信，因為孫佳人過去才因為不滿前男友朱智勳的友人不停引誘她呼麻，主動公開對方姓名舉報。

韓國人氣女團成員B，日前被爆在2019年7至8月間，因為涉嫌非法注射牛奶針染毒，遭到起訴並罰款100萬韓元。有傳成員B接受調查時，一度喊冤自己因受到嚴重失眠與憂鬱症所擾，才會接受施打牛奶針，因為她以為這只是用於一般治療用途。

稍早韓媒更近一步揭露了這位女團成員身分，竟然就是Brown Eyed Girls成員孫佳人，令粉絲聞訊震驚不已，「還真的是頂流團」、「怎麼回事，她不是還指責朱智勳朋友誘導她吸毒嗎」、「我的天啊」、「韓媒沒騙人，這次真的是知名女團」。

對於孫佳人捲入吸毒風波，其所屬經紀公司Mystic則回應：「正在確認事實中。」根據韓國媒體報導，孫佳仁在接受調查時聲稱注射牛奶針是出於醫療目的，但警方調查發現，她還在2019年7月至8月間多次進行非法注射，為她施打牛奶針的70多歲整形醫師，也因違反藥師法和麻醉藥管理法等罪名被判處一年半有期徒刑。

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