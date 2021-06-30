軍事新聞網站「Military.com」6月29日報導，美國南達科他州國民兵將前往美墨邊境執行任務，但相關經費並非來自納稅的人錢，而是由線上汽車拍賣服務「Copart」創始人、共和黨的億萬富翁支持者強生（Willis Johnson）資助。

南達科他州共和黨籍州長諾埃姆（Kristi Noem）6月29日在聲明中指出，邊界問題是「國家安全問題」，所需要的持續性對應行動只有國民兵才能提供。南達科他州國民兵發言人則表示，將有約50名南達科他州國民兵前往邊境執行任務，但未說明確切部署位置，也未透露任務內容和部隊番號。

國民兵於邊境執行任務並不罕見，不過「Military.com」指出，這批部隊的行動費用將由「威爾斯與蕾芭強生基金會」（Willis and Reba Johnson's Foundation）提供；州長發言人佛瑞（Ian Fury）表示，諾埃姆歡迎任何此類有助於減輕納稅人負擔的捐款，但拒絕透露該基金會提供的金額。

強生身價22億美元（約新台幣613.24億元），是共和黨的金主之一，至少已向該黨提供了150萬美元（約新台幣4181.2萬元）的政治獻金。雖然佛瑞不願證實強生是否親自管理「威爾斯與蕾芭強生基金會」，強生本人也拒絕接受訪問，但「Military.com」指出，強生的捐款紀錄和基金會稅務資料顯示兩者共用位於田納西州富蘭克林（Franklin）的地址。

邊境安全是美國前總統川普（Donald Trump）最關注的領域之一，甚至不惜下令進入緊急狀態，以繞過國會取得建築邊境圍牆所需的經費。不過在拜登（Joe Biden）上台後，相關計畫的經費正逐漸遭到削減。