以色列航太工業公司 (IAI) 與斯里蘭卡簽署了1筆價值 5000 萬美元的合約，IAI為該國空軍升級5架 「幼獅」(Kfir)戰機，此戰機正是IAI在1970年代所研發生產的，具有傑出的作戰性能，甚至美國空軍還1980年代租用過一段時間，美國編號為F-21。

防衛世界(Defense World)報導，這項升級工作將要為幼獅戰機加裝4代戰機等級的航電設備，包括以色列製的主動電子掃瞄雷達、先進集成式座艙、新型感測器、通信與資料鏈系統，和顯示型頭盔。此外，由於新設備的科技等級遠超斯里蘭卡目前的後勤能力，因此升級過程也包括課程指導，向斯里蘭卡空軍人員教導如何操作與如何維護。同理，相應的後勤設備、軟硬體系統都必須更新。

完成簽約儀式後，IAI集團總經理尤西‧米蘭德( Yossi Melamed) 說：「我對於斯里蘭卡空軍選擇更新他們的幼獅戰機，並且找我們公司升級感到相當感激，我也對於幼獅戰機在服役多年後，仍然擔任斯里蘭卡的空防守護神感到自豪。我相信這筆交易，也是為升級到下世代幼獅（Kfir New Generation）做的前期準備。」

幼獅戰機的來歷相當曲折，它是「法國藍圖、美國引擎、以色列改造」的結果，是以色列的第1代自製戰機，在研發初期時，就已決定做為戰鬥/打擊的多功能設計，因此被稱為「戰場上的遊戲規則改變者」，它能夠攜帶數千噸的精準炸彈，打擊敵方目標，也具有極為不俗的高速性能。

只是它問世對以色列來說有些尷尬，幼獅戰機於1976年正式加入以色列空軍，也旋即參與了當年的突擊恩德培機場護行動，但是美國在1977年同樣出售更先進與強大的F-15、F-16戰機，這使得幼獅的性能顯然失色。

不過，倒是美洲國家倒是看上了幼獅的性價比，哥倫比亞、厄瓜多的空軍都向以色列申購幼獅，甚至美國空軍在1980年也向以色列租用了20架幼獅戰機做為假想敵部隊，直到F-16數量足夠到可以加入假想敵部隊為止。

2012年和2018年，哥倫比亞空軍的幼獅戰機一起參加了美國空軍的紅旗演習。在整個演習期間，哥國的幼獅展示了卓越的出勤效率，它的維修間隔時間很短，遠遠優於 F-15、F-16 和其他參與的戰機。

斯里蘭卡空軍（SLAF）在 1995~2005 年間，共採購了 16 架幼獅，其中9架是C.2型、1架 TC.2教練型，還有4架C.7型。 不過，操作不當的事故與作戰損失，使目前斯里蘭克空軍僅剩10架。