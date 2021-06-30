朱學恒遭告「妨害公務」，收到台北市警局中山分局傳喚通知書。(圖翻攝自朱學恒臉書)

中山分局寄傳喚通知書給朱學恒。（資料照片）

「宅神」朱學恒今（30）日在臉書貼出一張臺北市政府警察局中山分局的傳喚通知書，案由為「妨害公務」，朱學恒並未明說遭傳喚原因，不過外界普遍揣測是因送花籃到衛福部之故。對此，律師林智群表示，雖然送花爭議頗大，但離妨害公務罪「還有100公尺遠」。

宅神朱學恒今(30)日在臉書貼出一張台北市政府警察局中山分局的傳喚通知書，案由為妨害公務。朱學恒並發文：「各位觀眾！當局果然開始追究責任啦！在往土城的路上顯然我已經彎道超車各位競爭者啦！」、「暨獲得行政院長與總統認證之後，自己再度成為一個用嘴就可以妨礙（害）公務的男人啦！多謝大家支持！我將繼續努力，朝著天際邁進！」。

朱學恒是因日前送花籃到中央流行疫情指揮中心，遭不滿民眾到北檢告發，檢方發交給中山分局處理，要朱到案說明。

對此，律師林智群在臉書發文38字：「雖然朱先生送花爭議頗大，但離妨害公務罪，還有100公尺遠。言論自由保護傘下好乘涼」。

有網友指出「應該公然侮辱比較適用，妨害公務需要事實，公然侮辱就自由心證了」，林智群也回應：「公然侮辱公署罪，還是要討論是否超過言論自由保護範圍」。