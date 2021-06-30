台中市30日開放75歲及76歲的長輩施打AZ疫苗，也是預約殘劑開放施打第一天，不過由於施打狀況較以往踴躍，大里區僅塗城國小剩5劑、霧峰僅霧峰農工剩4劑，打到的人直呼幸運，不過最幸運的莫屬霧峰農工殘劑施打排第一順位的吳先生了，因為他是韓國籍，剛好陪太太回台探望親人，自覺對其他台灣人很不好意思。

霧峰區長陳宗祈指出，因霧峰區75歲及76歲人口約600多位，所以只開霧峰農工快打站一場，最後一批打到10點半後打了205人，剩有四劑的量，就通知前4位順位到場施打，由於這位霧峰的女婿有居留證，可以登記，結果在霧峰農工站以第一順位中籤，直到施打完畢，返家後仍感覺宛如夢境一般難以置信。

吳先生表示，感謝政府讓他雖然身為外國人也可以打到疫苗，但也對其他未中籤的台灣人感到不好意思，希望未來政府能開放更多疫苗及施打類別，讓像他這樣不在前幾類的群眾也能夠儘速打到疫苗。

另大里區長鄭正忠，指出大里區75歲及76歲人口約1500多位，根據以往的經驗，預估每天僅會來3成左右，所以僅開大里高中、塗城國小二個快打站，大里高中施打人數比較踴躍，疫苗打光光一劑都不剩，共打了287人，而塗城國小打到11點，還有5劑殘劑，通知前5順位後，有一人無法趕到，由第6順位遞補，共打273劑。