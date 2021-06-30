中華職棒各隊都有啦啦隊應援，其中樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」的成員林襄，今年2月才加入啦啦隊行列，她擁有可愛嬌小的外貌卻有驚人E罩杯身材，讓她不到4個月就有超高人氣；最近因疫情停賽，林襄宅在家開放粉絲問答，驚喜曝光素顏床照，更當眾喬E奶，大尺度畫面快震暈一票網友。

林襄在加入「Rakuten Girls」之前就曾以「瑞希Mizuki」為藝名當直播主，或是接各種外拍工作，當時就累積不少粉絲；經過層層篩選後，終於在今年2月成為「Rakuten Girls」成員之一，人氣在短時間飆漲，而且她神似高雄市議員黃捷的臉蛋，也讓她有了「兇版黃捷」封號。

林襄素顏回應粉絲問答，更當眾喬奶，大尺度畫面太惹火。(圖/ 摘自林襄IG)

在防疫期間中職停賽，林襄無法進球場替球員應援，就經常透過社群和粉絲互動，6月30日她在IG限時動態發起問答，沒多久就親自一個一個拍影片回應；畫面中林襄幾乎素顏坐在床上，身上只穿著蕾絲細肩帶碎花睡衣，V領設計也讓她的事業線若隱若現，相當誘人。

其中有粉絲好奇林襄穿的內衣功效如何，她居然二話不說直接對著鏡頭喬奶，傲人雙峰都快彈出睡衣，大尺度畫面簡直要讓一票粉絲噴鼻血，但她嘴裡依然平靜地介紹自己穿的內衣，讓網友暈了又暈；另外，林襄被問及加入啦啦隊會不會後悔，她直言自己完全不會後悔，更感謝當初自己有努力爭取，才會讓她有這般成長，變得充滿正能量。