彰化地標喬光大樓失火 防疫旅館31人穿隔離衣疏散1人嗆傷。

彰化地標喬光大樓失火，7至9樓作為防疫旅館，入住居家檢疫民眾，消防人員不敢大意，穿隔離衣協助救援。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化地標喬光大樓失火。（民眾提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣長王惠美第一時間趕到現場。（吳敏菁攝）

大樓燒得焦黑。（吳敏菁攝）

彰化市火車站前地標15樓高的喬友大廈，晚間近8時從2樓發生火警，霎時火舌飛竄，濃煙密布，大樓7至9樓作為防疫旅館，入住27位居家檢疫和4位旅館員工等先躲在自己房間避難，彰化縣消防局升雲梯緊急灌救滅火，火勢控制在3樓沒有往上延燒，晚上近10許陸續平安疏散，移往兩處防疫旅館安置，兩名居家檢疫者嗆傷，男28歲、女24歲。

這起火警來得突然，彰化縣消防局出動各式消防車輛26輛、14輛救護車，消防人員81人前往搶救，火勢從2樓延伸，控制在3樓。喬友大廈荒廢10多年，去年旅館進駐「喬友大廈」7、8、9個樓層，提供68間客房，帶動大樓繁榮，今年 5樓、6樓、13樓、14樓也都在整頓中，準備加入旅館營運。

喬友大樓1993年開幕啟用，做為彰化第一座百貨公司一度風光，後來3度傳出火警，讓喬友大樓沉寂10多年，其中讓人印象最深刻是2005年5月喬友大廈曾被縱火，造成好幾個樓層都失火，警方還當場逮捕縱火犯，但從此閒置。

旅館入住後，帶動市容新氣象，從破漏建築重新翻身，去年疫情嚴峻，新開張不久旅館，加入防疫旅館的行列，去年3月就傳出火警，準備浴火重生之際又傳出火災，沒想到再度失火。

「哇！會不會造成疫情破口」、「好慘啊！被隔離還被悶燒？」，市民關心火勢，擔憂裡面住民安危，也憂心是病毒外散，圍觀民眾情緒緊張地說「我朋友台幹從大陸回來就是住這間旅館」，眾人議論紛紛，這時候怎麼會起火？

彰化縣長王惠美第一時間得知消息後，抵達現場，衛生局也緊急聯繫，協助轉移防疫旅館的所有人員轉移安置，隨後火勢控制，原本在高樓層待援的人員陸續運送下樓。

由於等待救援者都是居家檢疫，更增加救援的難度，消防人員不敢大意，救人第一，穿戴防護衣，31名住客及員工也都穿好隔離衣，陸續移往兩處防疫旅館安置，殘火仍在處理中，起火原因與財物損失尚待調查。

★《中時新聞網》提醒您：因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施， 如有疑似症狀，請撥打：1922專線，或 0800-001922， 並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。