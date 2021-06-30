民進黨北市議員陳怡君30日指出，北市府產發局商業處，發函要商家更換政委唐鳳開發的QR Code實聯制，改成用市府自己研發的「台北通」系統，顯示台北市長柯文哲防疫不力，只顧跟中央對抗，其心可誅。北市府副發言人林珍羽反嗆，台北通就是由唐鳳親自整合1922防疫實聯制，台北通的QR code 都是中央核發的，「妳可以打柯博聲量，但拜託不要不做功課亂爆料！」

陳怡君痛批，柯不時與中央唱反調，此時解封在即，卻強迫更換遭民眾及商家質疑有蒐集個資疑慮的台北通系統，只顧跟中央對抗，中央要調北市足跡資料，是否還要看柯的臉色？若使用台北通，所有個資皆被柯市府所掌控，對於柯市府不用其極地推銷台北通，她合理懷疑柯文哲此舉是否另有政治目的，為選舉舖路。

「議員不做功課又亂爆料！」林珍羽反批，先說結論，不管掃哪種QR code，都是唐鳳QR code，北市去年9月開發上線的台北通APP，但因疫情關係，從今年5月19日中央推出1922簡訊實聯系統，北市府才在唐鳯親自協助與指導下，整合1922防疫實聯制，台北通的QR code 都是中央核發的，卻被說成柯文哲要對幹唐鳳、柯文哲要逆時鐘？

林珍羽表示，發給商圈店家的公文摘要是，「北市府提供免費防疫實聯制整合型QRCode，與中央1922實聯制簡訊通用，凡位於北市的商家皆可申請，建議店家更換張貼由北市府提供的台北通掃碼QRCode，民眾使用台北通掃碼後，將顯示場館與店家名稱，更加方便工作人員辨識，若民眾末下載台北通，掃此QRCode即會跳轉至1922實聯制簡訊。」

「拜託要汙衊北市前，請先做功課好嗎？到底誰其心可誅？」林珍羽說，中央1922實聯制是將資料封存於各大電信業者，而台北通實聯系統則是封存在市政雲，二者都由公部門直接監管，資料僅限疫調需求解封，且28天後即刻刪除 ，也是依中央規定辦理，「所以到底是想打臉柯文哲還是唐鳳？」

林珍羽指出，用台北通掃描的好處是，可完整紀錄去過的店家名稱，並直接顯示，而不只是代碼，方便辨識及防止混淆，也可更詳記紀錄離開店家的時間，因此她要對議員說「妳可以打柯文哲博聲量，但拜託可不可不要再不做功課，持續製造恐慌好嗎？」