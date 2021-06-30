丹麥丹斯克銀行合併行動付款平台 23:042021/06/30 工商 顏嘉南 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 丹麥丹斯克銀行（Danske Bank）30日同意讓旗下行動付款平台MobilePay，與芬蘭OP金融集團的Pivo平台和挪威最大行動支付平台Vipps合併，此舉將進一步加強產品開發與創新。合併交易預計在2021年下半年或2022年初完成。 星鏈整體投資金額 穆斯克估至少200億美元 聯發科推5G開放架構 搶新市場 #丹麥 #銀行 #合併 #行動付款 #斯克 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 開發金聯手微軟 攻數位轉型 04:102021/06/30 金融．稅務 MWC嚴防疫 多數企業線上參展 04:102021/06/30 全球財經 俄央行成立小組 測試數位盧布平台 07:512021/06/30 財經 市場看好三引擎 台新金股價有感 04:102021/06/30 財經要聞 防疫新閱讀生活 國資圖電子書、中市圖得來速取書 15:462021/06/30 寶島 台新併保德信 提前今日交割 04:102021/06/30 財經要聞 《半導體》宇瞻首推工規DDR5 SODIMM 攻高效能運算 11:432021/06/30 財經 事情大條啦 LinkedIn爆7億用戶個資外洩慘遭暗網兜售 21:372021/06/30 財經 職場》新鮮人挺進科技業 不可不知的面試全攻略 17:512021/06/30 生活 《百貨股》統一超攜電子票證 拚低接觸支付消費商機 13:592021/06/30 財經 裸晶圓好旺 外資喊環球晶千金 04:102021/06/30 財經要聞 財經熱門新聞 航運沒敵人 電子會活了1天又死？謝金河洩1關鍵數據 終於懂了 - 財經 《國際產業》聯合國報告 國際旅遊業2023年完全恢復 - 財經 - 時報資訊 英特爾10奈米新品又延 新CEO上任首敗 這類台股壓慘了？ - 財經 比通膨更致命？專家曝經濟未爆彈 - 財經 「鋼鐵人」超狂 燁聯漲到熔斷 創18年最高價 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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