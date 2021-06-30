丹麥丹斯克銀行（Danske Bank）30日同意讓旗下行動付款平台MobilePay，與芬蘭OP金融集團的Pivo平台和挪威最大行動支付平台Vipps合併，此舉將進一步加強產品開發與創新。合併交易預計在2021年下半年或2022年初完成。