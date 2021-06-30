歐洲加速接種新冠肺炎疫苗，根據牛津大學旗下追蹤疫苗接種狀況的Our World in Data數據，義大利、比利時和丹麥等歐盟國家，至少施打一劑疫苗的人口已經超越美國，不過整體而言，歐盟首劑疫苗施打率為49％，仍低於美國的54％。