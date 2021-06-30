歐洲加快疫苗接種速度 23:052021/06/30 工商 顏嘉南 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 歐洲加速接種新冠肺炎疫苗，根據牛津大學旗下追蹤疫苗接種狀況的Our World in Data數據，義大利、比利時和丹麥等歐盟國家，至少施打一劑疫苗的人口已經超越美國，不過整體而言，歐盟首劑疫苗施打率為49％，仍低於美國的54％。 Delta病毒人心惶惶 宜蘭疫苗接種率暴增 美研究 mRNA疫苗免疫力持久 3類人例外 #歐洲 #疫苗接種 #接種 #新冠肺炎疫苗 #牛津大學 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 傳港澳恢復通關 接種疫苗可能為前提 21:402021/06/30 兩岸 打大陸疫苗仍成疫情最嚴峻國家 陸專家分析對Delta病毒效力 19:062021/06/30 國際 大陸接種飛速 突破12億劑次 04:102021/06/30 焦點新聞 需求強 三大疫苗廠趕工生產 04:102021/06/30 財經要聞 台灣自購第三批41萬莫德納疫苗抵台 送冷鏈倉儲存放 18:592021/06/30 生活 鳳山大樓爆5確診 高市議長籲市府向中央申請自購疫苗 16:462021/06/30 政治 新北增2例接種AZ猝死 87歲婦「無慢性病」施打10天後死亡 15:042021/06/30 生活 萬民搶殘劑激發長者接種率 台中21人候補打到AZ 12:572021/06/30 生活 台中1.9萬人完成登記 打到殘劑機率不到1％ 04:102021/06/30 焦點要聞 新增13例接種疫苗後死亡 46歲女打完莫德納竟肺炎 16:022021/06/30 生活 北市預約疫苗半小時4萬人 柯文哲讚：台北人真棒 12:592021/06/30 生活 財經熱門新聞 英特爾10奈米新品又延 新CEO上任首敗 這類台股壓慘了？ - 財經 比通膨更致命？專家曝經濟未爆彈 - 財經 航運沒敵人 電子會活了1天又死？謝金河洩1關鍵數據 終於懂了 - 財經 鹽田塞港扛不住 零售供應商預告一場混亂將至 - 財經 航運、鋼鐵都噴 押哪一邊？老手用簡單數學題給答案 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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