歐元區6月通膨降溫 23:042021/06/30 工商 顏嘉南 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據歐盟統計局Eurostat 30日公布，歐元區6月消費者物價指數（CPI）年增1.9％，符合市場預期，低於5月份的年增2％，後者創下逾兩年新高紀錄。歐元區6月能源價格較一年前同期勁升12.5％，該月為消費者物價上漲的主要推手。 《商情》黃金亞洲電子盤持穩 《國際金融》通膨和疫情擔憂 歐股早盤疲軟 #歐元區 #通膨 #降溫 #歐盟統計局 #Eurostat 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際金融》經濟信心樂觀 歐股走在月線連五漲 10:012021/06/30 財經 金門全面備戰 5貨櫃臨收區加入抗疫前線 17:572021/06/30 生活 《商情》美元走強 紐約期金觸2個多月低點 09:442021/06/30 財經 工商社論》不是通膨，房產泡沫才是經濟穩定的真正威脅 04:102021/06/30 財經要聞 《基金》解鎖下半年投資密碼 掌握3大投資金鑰 09:102021/06/30 財經 《國際經濟》美國6月消費者信心 創16個月新高 10:182021/06/30 財經 日盛投信：電動車迎黃金增長期 將帶動相關概念基金表現 15:092021/06/30 財經 《國際經濟》美股下半年可望續漲 留意兩大風險 16:322021/06/30 財經 國戰會論壇》一場史詩級金融風暴正醞釀中（羅慶生） 18:302021/06/30 海納百川 大陸6月製造業PMI為50.9％ 延續穩定擴張態勢 10:142021/06/30 兩岸 運價飆 陸外貿企業扛不住 04:102021/06/30 全球財經 財經熱門新聞 航運沒敵人 電子會活了1天又死？謝金河洩1關鍵數據 終於懂了 - 財經 《國際產業》聯合國報告 國際旅遊業2023年完全恢復 - 財經 - 時報資訊 英特爾10奈米新品又延 新CEO上任首敗 這類台股壓慘了？ - 財經 比通膨更致命？專家曝經濟未爆彈 - 財經 「鋼鐵人」超狂 燁聯漲到熔斷 創18年最高價 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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