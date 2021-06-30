根據歐盟統計局Eurostat 30日公布，歐元區6月消費者物價指數（CPI）年增1.9％，符合市場預期，低於5月份的年增2％，後者創下逾兩年新高紀錄。歐元區6月能源價格較一年前同期勁升12.5％，該月為消費者物價上漲的主要推手。

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