雷諾公布電動車新策略 23:062021/06/30 工商 顏嘉南 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 雷諾汽車30日公布電動車新策略，2030年前電動車占雷諾車款比重最高達九成。雷諾執行長迪梅歐（Luca de Meo）表示，公司計劃在2025年前推出10款新電動車。在新策略之下，雷諾不打算依靠油電混合車達到電動車目標。 聯發科大啖蘋果TWS晶片訂單 外資看好迎活水 《產業》Yahoo奇摩Q2爆紅台股榜 鋼鐵人封王稱后 #電動車 #雷諾 #新策略 #年前 #雷諾汽車 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《紡纖股》運動機能紗和環保紗給力 新昕纖營運加分 11:432021/06/30 財經 大陸造車新勢力小鵬汽車在港上市 傳定價165港元 10:512021/06/30 財經 昆蟲界史特龍 一億年前甲蟲全身長滿肌肉 10:222021/06/30 搜奇 雷諾集團與意法半導體進行功率電子策略合作 09:122021/06/30 財經 陸新規7月上路 涉及企業金融汽車等多領域 11:422021/06/30 兩岸 古天樂10年前捐錢蓋小學變廢墟 當地人曝心碎真相 19:252021/06/30 娛樂 他股市打滾3年賺到4000萬 投資策略曝光 網驚：真的神 23:062021/06/30 財經 《電子零件》溢價10％ 國巨併奇力新 15:412021/06/30 財經 屏縣確診再添一人 潘孟安：這周守住才有下周的防疫新生活 16:022021/06/30 生活 國巨溢價10％合併奇力新 15:202021/06/30 財經 《國際產業》美國電動車生產落後中國和歐洲 且差距擴大 12:172021/06/30 財經 財經熱門新聞 英特爾10奈米新品又延 新CEO上任首敗 這類台股壓慘了？ - 財經 比通膨更致命？專家曝經濟未爆彈 - 財經 航運沒敵人 電子會活了1天又死？謝金河洩1關鍵數據 終於懂了 - 財經 鹽田塞港扛不住 零售供應商預告一場混亂將至 - 財經 航運、鋼鐵都噴 押哪一邊？老手用簡單數學題給答案 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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