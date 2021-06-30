雷諾汽車30日公布電動車新策略，2030年前電動車占雷諾車款比重最高達九成。雷諾執行長迪梅歐（Luca de Meo）表示，公司計劃在2025年前推出10款新電動車。在新策略之下，雷諾不打算依靠油電混合車達到電動車目標。