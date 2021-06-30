汽車自駕系統車禍事故頻傳促使美國主管機關加強審查。美國公路交通安全管理局（NHTSA）29日頒布新規定，凡是配備自駕系統或駕駛輔助系統的汽車發生嚴重交通事故，汽車製造商必須在知悉事件的一日內，向主管機關通報。