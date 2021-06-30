美國加強監管汽車自駕系統 23:062021/06/30 工商 顏嘉南 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 汽車自駕系統車禍事故頻傳促使美國主管機關加強審查。美國公路交通安全管理局（NHTSA）29日頒布新規定，凡是配備自駕系統或駕駛輔助系統的汽車發生嚴重交通事故，汽車製造商必須在知悉事件的一日內，向主管機關通報。 花蓮縣增加治水預算 強化汛期排水系統 《產業》太陽能市場不平靜 系統業者放話模組大廠違約 #系統 #美國 #汽車自駕 #主管機關 #強監管 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際產業》美國電動車生產落後中國和歐洲 且差距擴大 12:172021/06/30 財經 美國聯航大手筆下訂270架飛機 預告航空業復甦 08:192021/06/30 國際 陸下半年鋼價 估穩中有漲 04:102021/06/30 全球財經 雷諾集團與意法半導體進行功率電子策略合作 09:122021/06/30 財經 大陸造車新勢力小鵬汽車在港上市 傳定價165港元 10:512021/06/30 財經 職場》疫下遠端作業夯 伺服器網路工程師業務量暴增 17:552021/06/30 生活 德國完成自阿富汗撤軍 結束近20年駐軍 09:242021/06/30 國際 美國商務部長：台積電請求協助取得新冠疫苗 12:352021/06/30 財經 寧吃鉅額罰款也要研發抗中科技 美國會回應了 18:362021/06/30 軍事 職場》崑山科偕人力銀行推履歷輔助系統 龍華科產學專班表現亮眼 17:422021/06/30 生活 《其他電子》蘋果供應鏈競爭影響有限 外資續看讚鴻海 13:422021/06/30 財經 財經熱門新聞 航運沒敵人 電子會活了1天又死？謝金河洩1關鍵數據 終於懂了 - 財經 《國際產業》聯合國報告 國際旅遊業2023年完全恢復 - 財經 - 時報資訊 英特爾10奈米新品又延 新CEO上任首敗 這類台股壓慘了？ - 財經 比通膨更致命？專家曝經濟未爆彈 - 財經 「鋼鐵人」超狂 燁聯漲到熔斷 創18年最高價 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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