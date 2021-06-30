科技股經歷2020年的強勁漲勢後，2021年初投資人將目光轉向價值股，使得成長股表現受挫。拜美國政府基建案與科技業獲利前景明亮所賜，近期科技股再次獲得投資人青睞，尖牙股中的臉書市值跨越1兆美元里程碑，科技股後市看俏。

微軟和臉書近日相繼達成市值里程碑，臉書28日市值跨越1兆美元大關，2021年迄今股價勁升將近30％。微軟2021年迄今股價累計大漲逾43％，甫於日前市值站上2兆美元，加入蘋果的行列。亞馬遜和谷歌母公司Alphabet緊追在後，兩家巨頭市值逼近2兆美元。

由臉書、蘋果、亞馬遜、網飛和谷歌組成的尖牙股，再加上微軟與特斯拉，市值合計達9.6兆美元，約是標普500大企業合計市值38.4兆美元的25％。上述科技巨擘合計市值跨越10兆美元指日可待。

Huntington私人銀行投資管理部門主管奧維亞特（Chad Oviatt）指出，即便美股類股輪動至其他產業，科技股依然能位居領導地位。

奧維亞特表示，由於美國長期公債殖利率依然處於相對低檔，科技巨擘能夠繼續以低廉的成本融資，為未來的成長機會籌措資金，例如收購和研發開支等。

新冠肺炎疫情掀起遠端工作和網購潮，奧維亞特指出，消費者與企業行為改變可能延續，科技大廠將能受惠。越來越多員工喜歡居家辦公，不論是永久在家工作，或是混合式工作模式。

美國總統拜登計劃在基礎建設大舉開支，政府擬斥資建立5G技術，奧維亞特表示，基建案可望帶動大型科技公司股價上漲。

此外， Plante Morgan公司投資長貝爾德（Jim Baird）表示，獲利前景明亮讓科技類股回復上漲動能。

貝爾德指出：「科技股依然是許多投資人的心頭好，是長期投資組合的重要組成項目。我們不會建議投資人減碼科技股，科技產業仍不乏好的投資標的。」