德國6月申請失業救濟金人數意外大減 23:052021/06/30 工商 顏嘉南 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據德國聯邦就業局30日公布，德國6月申請失業救濟金人數大減3.8萬人，降幅遠遠大於華爾街日報調查經濟學家意見預估的2萬人，和5月修正後的1.9萬人。6月調整後失業率維持在5.9％，與5月一致，亦優於市場預估的6％。 德國完成自阿富汗撤軍 結束近20年駐軍 《商情》美元走強 紐約期金觸2個多月低點 #德國 #申請 #失業救濟金 #大減 #聯邦 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際經濟》韓5月工業生產意外月減0.7％ 年增15.6％創11年新高 13:082021/06/30 財經 《國際經濟》美國6月消費者信心 創16個月新高 10:182021/06/30 財經 大宇資遊戲上線 7月開始貢獻營收 16:462021/06/30 財經 美眾院通過法案 簡化阿富汗人申請特殊移民簽證 13:582021/06/30 國際 美國準備因應年度大災 專家：今年已無能為力 21:192021/06/30 國際 《國際經濟》日5月工業生產月減5.9％ 創1年來單月最大跌幅 10:522021/06/30 財經 合庫金新設永續金融小組 04:102021/06/30 金融．稅務 新北失業勞工子女109-2學期生活扶助金 7月1起受理申請 12:302021/06/30 財經 7月新制攸關荷包 沒跟到虧大了！10大重點看這裡 07:002021/06/30 生活 《傳產》疫情衝擊 全台6月買氣慘澹 13:592021/06/30 財經 陸第2大疫苗製造企業艾美疫苗 向港交所提交上市申請 12:392021/06/30 兩岸 財經熱門新聞 航運沒敵人 電子會活了1天又死？謝金河洩1關鍵數據 終於懂了 - 財經 《國際產業》聯合國報告 國際旅遊業2023年完全恢復 - 財經 - 時報資訊 英特爾10奈米新品又延 新CEO上任首敗 這類台股壓慘了？ - 財經 比通膨更致命？專家曝經濟未爆彈 - 財經 「鋼鐵人」超狂 燁聯漲到熔斷 創18年最高價 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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