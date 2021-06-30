根據德國聯邦就業局30日公布，德國6月申請失業救濟金人數大減3.8萬人，降幅遠遠大於華爾街日報調查經濟學家意見預估的2萬人，和5月修正後的1.9萬人。6月調整後失業率維持在5.9％，與5月一致，亦優於市場預估的6％。