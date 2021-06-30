網紅鳳梨（吳泓逸）憑著直爽個性、台味十足口音而走紅，常開直播和粉絲互動，近日卻透露瘋狂收到網友傳的「喇舌片」，懷疑主角是他，讓鳳梨忍不住爆粗直呼：「這不是我」。

鳳梨30日在臉書曬出一張截圖，畫面裡，一對男女正在激吻中，乍看下，短髮男主角和鳳梨十分神似，可能是收到太多網友好奇詢問，讓鳳梨忍不住爆氣罵髒話，大力澄清：「不要一直私訊我，拎北只說一次，這不是我……」，隨後還在留言區補充「不要整天抹黑...汙衊鼠鼠....」。

鳳梨和喇舌片男主角太神似，忍不住喊冤「這不是我」。（圖／翻攝自臉書）

網友用截圖比對鳳梨本尊，表示耳朵特徵不一樣。（圖／翻攝自臉書）

而鳳梨曬出照片後，不少粉絲還熱心替他做對比圖，表示鳳梨和喇舌男子的耳朵摺痕、眉毛都不一樣，但由於兩人外型實在太神似，有更多網友看完照片，跟著笑鬧鳳梨「不能說因為他沒有19.5不含頭就說不是你喔」、「明明就是哈哈哈」、「真的很像餒！女主也很像...」、「我可以說除了耳朵不像外其他都很像嗎？」、「難怪會被誤會，超像的」、「是在像怎樣的」。

鳳梨近期和不少明星一起開直播，日前還與小禎、春風、庹宗康等人連線一起看足球，4人意外合體吸引超過2.4萬粉絲觀看，而之前日本、美國捐贈疫苗給台灣，他還難得大秀日語及英文感謝對方，甚至搞笑表示希望日本可以加碼「如果可以的話，那個疫苗再多一點」，逗笑眾人。