先前丁允恭、王定宇和王浩宇風波都沒有回應的民進黨婦女部跳出來力挺林靜儀，慘遭網友公幹大酸：「睡醒了？」、「果然是看顏色講話」。

北農爆發群聚感染，台北市長柯文哲下令相關工作人員盡速接種疫苗，對此民進黨前立委林靜儀轟柯「疫苗當避孕藥用」，遭挺柯護理師張喬瑜反嗆後引發軒然大波，民進黨婦女部也PO文力挺林靜儀，卻遭網友公幹：「終於睡醒了？」、「朝聖雙標婦女部」、「到現在都不敢罵丁允恭」。

林靜儀多次嘲諷、攻擊柯文哲市府防疫政策，甚至在近日北農群聚事件中，大酸柯把疫苗當避孕藥用，引發挺科護理師張喬瑜不滿，反嗆「把疫苗比做避孕藥的大嬸，離婚後愛上小自己8歲助理，快50歲了開口閉口都是避孕藥，不然就是嗆別人不知道懷孕，大嬸你嗆別人前生了幾個報效國家？」

PO文曝光後，引發軒然大波，不少醫界跳出來力挺林靜儀，痛斥張喬瑜沒水準，就連民進黨婦女部也參戰，表示「年齡、婚姻、是否生育，都不該是評斷女性的標準」，呼籲女性勇敢做自己，社會也該尊重不同的價值觀。

但民進黨婦女部PO文後，慘遭網友公幹砲轟：「丁允恭才幹過人連話都不敢說」、「王定宇房東事件的時候婦女部在哪啊」、「我還以為民進黨婦女部是由丁允恭和丁怡銘定義的XD」、「那個前市議員還罵高嘉瑜破X，怎麼沒看你們出來說話」、「哇，終於睡醒了」、「朝聖雙標婦女部」、「自助餐吃起來」、「不敢罵黨內人，只敢找小護理師開刀的婦女部，不就是笑話嗎」、「只認顏色的女權」。國民黨青年部主任陳冠安也忍不住留言問「貴黨范綱皓批評本黨找50歲阿姨宣傳飛行外套時，怎麼都沒聲音」。