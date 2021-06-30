快艇前鋒「可愛」里歐納德(Kawhi Leonard)今夏有機會跳脫合約成為自由球員，ESPN球評史密斯(Stephen A. Smith)認為里歐納德不會選擇去湖人，他還指出邁阿密熱火是可能的選項，里歐納德應該比較會找吉米巴特勒(Jimmy Butler)組隊，而不是詹姆斯(LeBron James)。

史密斯說：「我認為他會去熱火，顯然他想要簽大約，我不知道湖人還有辦法拿出多少錢，這是第一個原因。再來是里歐納德非常厲害，這是無須懷疑的，想爭總冠軍找他就對了。但是作為長遠的打算，他不適合做為一個球隊的核心人物來領導球隊文化，因為他很容易受傷。」

里歐納德其實帶來聯盟不好的輪休風氣，先前他在馬刺頻繁輪休，逼得聯盟白紙黑字立下罰則。後來他因為養傷問題與馬刺鬧翻，如今他在快艇季後賽受傷，馬刺球迷趁機在推特嘲笑他：「里歐納德就算醫生放行他也不會上場的，只要有一丁點不舒服他就不打，這個問他的前隊友就知道了。」

湖人陣中已經有兩位頂級合約的前鋒，招攬里歐納德的可能性不高，熱火今年打到東區第6，季後賽首輪慘遭公鹿橫掃，也會想要補強。

近日又傳出湖人想要賣掉庫茲馬(Kyle Kuzma)。球評寇賀德(Colin Cowherd)在播客說：「湖人自認有機會買到拓荒者的利拉德(Damian Lillard)，這是他們在癡想，拓荒者不會接受湖人拿波普(Kentavious Caldwell-Pope)這樣的球員去換。至於庫茲馬，詹姆斯不喜歡他，湖人很樂意拿他去換。」