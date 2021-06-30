帶著澳網、法網都奪冠的氣勢前來問鼎溫布頓3連霸的塞爾維亞球王喬柯維奇（Novak Djokovic），台北時間今晚在中央球場出戰南非選手安德森（Kevin Anderson）僅花100分鐘便以6比3、6比3、6比3晉級第三輪。

去年溫布頓因為新冠肺炎疫情取消，讓生涯在溫網五度高舉冠軍盃、2018年和2019年封王過的喬柯維奇，只能在2021年尋求3連霸，今天他是中央球場第一位出賽的大牌球星，而球場這幾天一直被討論草皮有點過滑，喬帥就是反映這問題的其中一位球員，本戰他也滑倒幾次，所幸沒有造成受傷。

包括今天，喬柯維奇生涯第四度在溫布頓擊敗安德森，過去三次分別是2011年、2015年及2018年，這三次喬帥都順利帶走冠軍，就看這次安德森能否繼續為他帶來好運。

第一球場首場賽事，女單第3種子、烏克蘭絲薇托莉娜（Elina Svitolina）費了一番手腳，6比3、2比6、6比3擊退比利時選手凡優伊特凡克；近日奪回日本一哥寶座的錦織圭，則以6比4、6比4、6比4擊敗澳洲選手巴比倫（Alexei Popyrin），贏得個人在四大公開賽第100勝，是現役選手第12人。

喬柯維奇在球場上幾次滑倒，站起身來繼續奮戰。（美聯社）