國內疫情趨緩，但疫苗仍不足，加上國內已有6百多人染疫身亡，讓外界質疑民進黨政府在防疫下半局表現欠佳。「宅神」朱學恒今(30日)邀台灣民意基金會董事長游盈隆上直播，詢問他，蔡英文政府在疫苗政策上是否可能做出調整？游盈隆指出，民進黨政府現在是「且戰且走」，蔡英文當大壓力出現，她是會做出回應的，代表反應神經還在。宅神問游盈隆「蔡總統是否可動用緊急命令讓疫苗進來」，游盈隆也做出回應。

「宅神」朱學恒今(30日)邀台灣民意基金會董事長游盈隆，上臉書直播談時事。(圖/本報資料照)

朱學恒的阿宅萬事通事務所 Youtube頻道

朱學恒30日在臉書《朱學恒的阿宅萬事通事務所》開直播，朱學恒問游盈隆，(1:11:15開始)「台灣因為疫情死亡的人數已經6百多人，到年底死亡人數破千，並非不可能，對於民進黨政府在疫苗政策有沒有可能做出調整？」

游盈隆說，民進黨政府現在是「且戰且走」，蔡英文不是完全沒聽到民意的聲音，也不是不知道疫情的嚴重性，近期也開始做一些調整，開始回應民意壓力和需求，像國衛院院長對外公布莫德納疫苗授權製造的進度，就是要化解一些民意的壓力。

宅神反問游盈隆，民主國家有賦予總統行政命令甚至「緊急命令」的權利，可以要求直接讓BNT疫苗進來，就算政府且戰且走，但若一直拖下去，拖到一個程度，國人同胞卻不斷有人病逝，這種「且戰且走」的決策方式，等政府走到了，搞不好有些人還活不到那時候，這種決策方式，讓很多人非常擔心，這樣在現在政府處於逆境的情況下，是否會有很大的問題？

游盈隆說，逆境的狀況的確是會問題百出，但要發布「緊急命令」非同小可，這不是說發布就能發布，沒那麼簡單，緊急命令是憲政體制上，賦予總統的「尚方寶劍」，但這不能隨便動用，要動用的話要經由相當的程序，包括國會(立法院)要同意，就算緊急命令一下，讓BNT等等疫苗都能放進來？也不全然是這樣，要看疫苗廠商願不願意給疫苗。