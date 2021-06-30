Data KF 21 Boramae Di hacking

南韓多名政府消息人士表示，今年以來南韓航空宇宙產業公司（KAI）遭到了2次駭客攻擊，並發現大量文件洩露的跡象。其中涉及多項戰機與雷達的相關資料或已外洩，最讓南韓國防部擔心的是，正在建造中的5代戰機KF-21設計圖紙也可能已被駭客盜取。

據《韓聯社》報導，6月30日電國會情報委員會幹事、國民力量黨籍議員何泰慶當天發佈新聞稿表示，防衛事業廳承認南韓航空宇宙產業遭到駭客攻擊。他說，國產戰鬥機KF-21的設計圖可能外泄。軍方人士推測，軍級部隊專用無人機、FA-50輕型攻擊機、電子戰、雷達、直升機相關資料或外洩。

國防相關人士擔心，南韓航空宇宙產業與美歐大型企業合作研發的技術較多，因此若相關技術外洩屬實，可能還會引發外交問題。

南韓航空宇宙產業當天對此表態說，已於28日向警方檢舉，將積極配合偵查機關查明真相。對此事給國民帶來憂慮感到抱歉，將為加強保安工作盡一切努力。

南韓新一代KF-21獵鷹戰機的原型機於今年4月9日下線，這款輕型單座雙發隱形戰機，配備有先進的空對地導彈和空對空導彈。韓媒曾報導，韓國宇航(KAI)在 4 月 9 日展示的第1架KF-21原型機已全部拆除，令外界懷疑韓國新戰機發展是否面臨挫折。但新的報導則稱，KAI現在正在組裝新的5架原型機。韓國宇航也同意《韓民族日報》（The Hankyoreh)進入KF-21戰機的生產工廠拍攝正在組裝的2號到5號原型機。

KF-21的首飛時間仍定於2022年進行，至於整個研製過程，預計還要到2026年才會進入量產。印尼是韓國研發此一戰機的合作夥伴，韓國將向印尼轉交一架原型機和相關技術，讓印尼實現本土化製造。韓國空軍計畫到2028年引進40架KF-21戰鬥機，到2032年再引進80架。