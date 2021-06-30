近期疫情有趨緩現象，台北市夜市率先從29日起「微解封」，有條件開放復業，引發討論。對此，律師李怡貞認為，微解封是經濟面的考量較多，畢竟收現金的小商號「沒有病死也真的就餓死」；此外，身為人妻、人母，李怡貞直嘆：「很難忍耐一直關在家見識先生孩子們的各種光怪陸離以及花招百出」、「小孩一直關著真的也會各種瘋」。

目前全國仍維持三級警戒，但包括北市在內，部分縣市開始微解封，有條件開放夜市復業、美甲美睫開放營業等。不過這項政策也引發爭議，不少民眾認為疫情仍有風險，此時不宜解封。

對此，律師李怡貞在臉書發文指出，她仍認為沒事大家都儘量待在家，可是真的畢竟關了這麼久，「如果可以在非常偶爾的冷門時段，保護好自己出去透透氣，不群聚，不多聊天，確實沒有必要道德綁架外出的人。」。

她表示「微解封是在經濟面上的考量比較多，畢竟真的繼續下去，沒有病死也真的就餓死，很多收現金的小商號真的一天沒營業就是多苦一天。」。

李怡貞強調，日子是要漸進式的恢復，如果關到底到時候解封，一定是報復性出遊。她更說偶爾可去家附近空曠處走走喘口氣，「畢竟誰都很難忍耐一直關在家見識先生孩子們的各種光怪陸離以及花招百出」、「小孩一直關著真的也會各種瘋（如我女鵝）」。

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